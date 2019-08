Fußball-Regionalliga : Vor dem Anstoß in Völklingen fiebert der FCS

Vor dem Anstoß in Völklingen fiebert der FCS

Völklingen Im Hermann-Neuberger-Stadion beginnt am Samstag (24. August) das Heimspiel des FCS gegen Astoria Waldorf.

Sie sagten es unabhängig voneinander – dafür aber nahezu gleichlautend: „Wir müssen in einen Lauf kommen“, erklärte Christopher Schorsch. „So wie Waldhof Mannheim letzte Saison", formulierte Markus Mendler. Was der Abwehrhühne und der Spielgestalter des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken meinen: Nach vier Siegen in der Liga soll heute im Heimspiel gegen Astoria Walldorf der fünfte Erfolg eingefahren werden.