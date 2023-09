Oberligaspiel gegen den FC Karbach Mittermüllers Zauberfuß dreht Partie und sichert Quierschied den Sieg

21.09.2023, 06:44 Uhr

Fußball-Oberliga: Sportvereinigung Quierschied empfängt den FC Karbach 9 Bilder Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Riesenjubel am Mittwochabend beim Fußball-Oberligisten Spvgg Quierschied. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bettinger holte zweimal einen Rückstand auf, zwang den Tabellenfünften FC Karbach am Ende noch mit 3:2 in die Knie und feierte ihren dritten Saisonsieg. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fußball-Oberliga: Sportvereinigung Quierschied empfängt den FC Karbach