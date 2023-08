Dritter Sieg in Folge SV Auersmacher gewinnt dank Doppelpacker Escher

Nach einem Zweikampf zwischen Auersmachers Maurice Straub und Pfeddersheims Fabio Schmidt im Auersmacher Strafraum ging Schmidt zu Boden und Schiedsrichter Marvin Engelbertz pfiff Elfmeter. Schmidt trat selber an und verwandelte zum 2:1 (66.). Mehr gelang den Gästen aber nicht. Denn danach war wieder Escher-Zeit. Patrick Jantzen lief mit dem Ball am Fuß aus der eigenen Hälfte bis in den Pfeddersheimer Strafraum und legte im richtigen Moment quer. Escher kam angerauscht und verwandelte halbhoch ins lange Eck zum 3:1-Sieg für den SV Auersmacher. „Wir hatten das Spiel nach 30 Minuten im Griff und haben verdient gewonnen. Wenn wir die Chancen besser nutzen und die Konter besser ausspielen, gewinnen wir noch höher“, so Jörn Birster.