Fußball-Oberligia SV Auersmacher muss zittern, kann am Ende aber jubeln

Es schien die Entscheidung zu sein: In der 59. Minute der Fußball-Oberliga-Partie zwischen dem SV Auersmacher und dem FC Karbach zirkelte Jan Rebmann von den Gastgebern eine Ecke vors Tor. Die wurde in der Mitte an den zweiten Pfosten verlängert, wo Sandro Kempf die Kugel zum 3:0 für die Gastgeber über die Linie drückte.