Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Spvgg Quierschied schlägt FV Engers nach Zitterpartie

Nach dem Seitenwechsel übertrafen sich die Quierschieder im Verballern von Chancen. Zavaglia scheiterte in der 49. Minute aus spitzem Winkel und in der 62. Minute per Kopfball jeweils an Engers Bestem Djordjevic. Auch Lars Brückner fand in Djordjevic seinen Meister (76.). Der für Zavaglia eingewechselte Marcel Ecker traf mit einem Kopfball in der 80. Minute nur das Lattenkreuz.