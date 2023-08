Dritte Niederlage in Folge Hausgemachte Quierschieder Niederlage gegen Cosmos Koblenz (mit Fotos)

Quierschied · Die Sportvereinigung Quierschied hat an diesem Sonntagnachmittag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die dritte Niederlage in Folge kassiert. Der Aufsteiger aus dem Saarland verlor gegen Cosmos Koblenz, den Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz, mit 1:3.

27.08.2023, 20:02 Uhr

Hausgemachte Quierschieder Niederlage gegen Cosmos Koblenz 23 Bilder Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Vor 250 Zuschauern auf dem Kunstrasen am Franzenhaus, war die Heimniederlage der Sportvereinigung Quierschied hausgemacht. „Wir haben die entscheidenden Fehler gemacht, allerdings muss man auch sagen, dass wir zurzeit bei den Schiedsrichterentscheidungen nicht unbedingt gut wegkommen“, sagte Quierschieds Trainer Thomas Bettinger nach dem Spiel. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hausgemachte Quierschieder Niederlage gegen Cosmos Koblenz