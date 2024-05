Fußball-Oberliga Haase schnürt nächsten Doppelpack für den FV Diefflen

Diefflen · Fußball-Oberligist FV Diefflen hat am Mittwoch beim abstiegsbedrohten FC Cosmos Koblenz dank eines Doppelpacks von Torjäger Chris Haase einen Punkt ergattert. Für den FV steht nun am Samstag das Saar-Derby gegen die Spvgg. Quierschied an.

01.05.2024 , 17:27 Uhr

Von Philipp Semmler