Fußball-Oberliga Dudenhofen rückt dem FV Diefflen auf die Pelle

Diefflen · Fußball-Oberligist FV Diefflen hat am Samstag sein Auswärtsspiel beim FV Dudenhofen verloren. Vor 155 Zuschauern zog das Team von Trainer Thomas Hofer mit 0:1 (0:1) den Kürzeren. Damit rückte Dudenhofen in der Tabelle bis auf einen Zähler an Diefflen heran.

11.11.2023 , 19:48 Uhr

(Archivfoto) Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler

Das „Tor des Tages“ für die Gastgeber fiel am Samstag bereits in der neunten Minute: Im Spiel der Fußball-Oberliga zwischen dem FV Dudenhofen und dem FV Diefflen traf Jannik Styblo vor 155 Zuschauern früh zum 1:0 für die Gastgeber. Der Offensiv-Akteur der Hausherren war nach einem Zuspiel von Marvin Sprengling erfolgreich.