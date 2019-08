Fußball-Oberliga : Fabian Poß stellt die Weichen zum Sieg

Der Dieffler Fabian Poß (rechts) war gegen Mechtersheim mit seinen drei Toren der überragende Mann. Foto: Oliver Altmaier

Diefflen FV Diefflen macht in der Fußball-Oberliga dank des Dreifach-Torschützen aus einem 0:1 einen 3:1-Heimsieg.

Weiterleiten Drucken Von Roland Quinten

In der Fußball-Oberliga hat der FV Diefflen im dritten Spiel erstmals gewonnen. „Wir sind alle glücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Gegen Bingen und in Koblenz waren wir ganz nahe dran am Sieg, heute hat es geklappt“, Richtig happy war Diefflens Trainer Thomas Hofer nach dem Spiel gegen einen in der Anfangsphase starken TuS Mechtersheim. Der versteckte sich keineswegs, sondern hielt gegen hoch angreifende Dieffler gut dagegen und wurde nach verteilter Anfangsphase nach 15 Minuten die bessere Mannschaft.

Das sollte sich für die Mannschaft vom Rhein schnell auszahlen. Nach einem langen Ball über die rechte Seite, eilte Diefflens Schlussmann Enver Marina aus dem Tor, doch der gegnerische Angreifer war schneller, und passte die Kugel vors Dieffler Gehäuse. Dort wurde ein erster Schuss noch geklärt, aber Manuel Maier nutzte die zweite Chance – und die Gäste führten mit 1:0.

Diefflen brauchte eine gute Viertelstunde, um den Rückstand zu verdauen. Dann aber kam der FVD: Fatih Günes und Michael Fritsch hatten gute Chancen zum Ausgleich. Der sollte jedoch dem besten Mann des FV am Samstag vorbehalten bleiben. Der unermüdlich arbeitende Fabian Poß wurde von Kevin Folz bedient, Poß zog aus 25 Metern ab – und die Kugel zischte ins rechte Eck. 1:1 nach 42 Minuten – und großes Autatmen bei den Fans.

Doch es kam sogar noch besser für den FV auf dem Rasen im Dillinger Parkstadion. Kurz vor der Pause erlief Poß einen langen Ball, schoss flach ins Eck, TuS-Torhüter Peter Klug war noch am Leder, doch unter seinem Arm hindurch kullerte das Spielgerät ins Netz. Binnen zwei Minuten hatte Poß den Rückstand gedreht und der FV ging erstmals in dieser Runde mit einer Führung in die Pause.

Nach der Halbzeit blieb der Gastgeber am Drücker, der TuS kam nun nicht mehr druckvoll vor das Dieffler Tor. So hatte Stürmer Merouane Taghzoute nach Pass von Poß eine gute Schusschance, doch Klug tauchte ab und entschärfte die Chance. Dann luchste Taghzoute TuS-Kapitän Thorsten Ullemeyer am Strafraum den Ball ab, doch abermals hatte Klug aufgepasst.

Die Gäste hatten Freistoßchancen aus dem Halbfeld, doch nicht ein einziger Ball kam so vors Tor, dass es gefährlich geworden wäre. Kurz vor Schluss dann die Entscheidung: Diefflens Hussein Ali gewann in der eigenen Hälfte einen Zweikampf, ging noch 20 Meter, passte auf Günes, der allein auf Torwart Klug zulief und im richtigen Moment den mitgelaufenen Poß in Szene setzte. Der hatte keine Mühe, den Ball ins Tor zu schießen.