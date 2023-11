Oberliga Chancen-Festival und Elfer verschossen – Auersmacher schlägt Diefflen

Der FV Diefflen zog sich auf dem Kunstrasen zunächst etwas zurück, spielte auf Konter und hätte in der Anfangsphase zweimal in Führung gehen können. Chris Haase schoss in der 8. Minute an den Pfosten und verfehlte sechs Minuten später das SVA-Tor nur knapp. Der SV Auersmacher präsentierte sich vor dem gegnerischen Tor effektiver. Sandro Kempf schlug in der 26. Minute einen langen Ball aus der eigenen Hälfte zu Djibril Sossah, der die Kugel auf Felix Laufer ablegte. Laufer zog aus 16 Metern ab und erzielte das 1:0. Der FV Diefflen ließ sich davon zwar nicht beirren, hatte aber im Abschluss weiter kein Glück. In der 34. Minute traf auch Fabian Poss nur den Torpfosten. Eine Minute vor dem Seitenwechsel hatte auch Auersmacher Pech. Jan Luca Rebmann erzielte aus 30 Metern das vermeintliche 2:0, die Tormusik donnerte schon aus den Lautsprechern, doch dann nahm Schiedsrichter Sebastian Hilsberg nach Absprache mit einem Linienrichter das Tor wegen einer Abseitsstellung zurück.