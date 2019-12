Jahreshauptversammlung : FCS-Mitglieder bestätigen Clubführung

634 Mitglieder kamen am Montagabend zur Mitgliederversammlung des 1. FC Saarbrücken in die Congresshalle. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Die Mitglieder des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken sprechen der Führungsetage ihr Vertrauen aus. Präsident Ostermann zeigt sich optimistisch.

„Die Voraussetzungen waren selten so gut wie heute“, sagte Präsident Hartmut Ostermann zu Beginn der Jahreshauptversammlung des 1. FC Saarbrücken am Montagabend (9. Dezember) in der Saarbrücker Congresshalle und erklärte den Hauptgrund der Zusammenkunft: „Heute endet die Amtszeit des Präsidums und des Aufsichtsrates. Die Mitglieder wählen einen neuen Aufsichtsrat, der dann ein neues Präsidium beruft.“