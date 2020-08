Fußball : Kreisschiedsrichter besprachen Corona-Regelungen

BEXBACH Es ist Tradition, dass sich die saarländischen Ostsaar-Fußballschiedsrichter zu Beginn einer Saison mit ihren Kollegen aus den benachbarten Fußballkreisen aus Rheinland-Pfalz zur Besprechung treffen.

Dazu kommt der Austausch zwischen den Gruppen Neunkirchen und Kusel/Kaiserslautern. „Für die kommende Runde kommt es zu einer Premiere. So werden sämtliche fünf Ostsaar-Gruppen in den Austausch mit beiden Gruppen aus der Pfalz hineingehen. Damit verstärkt sich an den Wochenenden der rege Austausch zwischen Ostsaar und der Westpfalz“, erklärt Weber. Er durfte in Bexbach auch den St. Wendeler Obmann Pascal Prowald als gewohnten Gast begrüßen. Die Nordsaarländer führen ebenfalls bereits seit Jahren einen Austausch mit beiden Vereinigungen durch. Weiterhin waren SFV-Verbandsschiedsrichterlehrwart Thomas Knoll und Kreisschiedsrichterlehrwart Sascha Braun in Bexbach anwesend.