SV Elversberg gegen FK Pirmasens : Ein Ausrutscher mit Folgen

Elversberg Die SV Elversberg hat sich im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest den nächsten Ausrutscher erlaubt. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Horst Steffen auf eigenem Platz an der Kaiserlinde mit 0:1. „Das war heute heute nicht gut von uns. Das haben wir uns alle anders vorgestellt“, so Horst Steffen nach dem Spiel.