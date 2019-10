Regionalliga Südwest : FCS setzt Siegesserie fort

Bahlingen Kein Spiel für schwache Nerven: Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken zittert sich am Samstag (19. Oktober) beim Bahlinger SC zum Sieg.

Schon die erste Hälfte bot 45 Minuten Spektakel-Fußball. Kapitän Manuel Zeitz brachte den Tabellenführer nach acht Minuten in Führung. Nach Freistoß von Fanol Perdedaj stieg der „Zeitzer“ am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte mit der ersten Chance zum 1:0 ein. Sechs Minuten später spielten Sebastian Jacob und Perdedaj Zeitz am Strafraum frei. Bei dessen überschaubar scharfen Schuss sah Bahlingens Torhüter Dennis Müller ganz schlecht aus – das 2:0 zu diesem Zeitpunkt war jedoch verdient. Und es war noch nicht das Ende der Saarbrücker Drangphase: Zeitz leitete den Konter ein. Jacob schickte Fabian Eisele über außen. Dessen Pass fand erneut Jacob und weil die Gastgeber auf Gegenwehr verzichteten erhöhte der Saarlouiser auf 3:0 (23.).