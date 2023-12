Der Saarfußball in 2023 Ein Aufstieg im Rausch und Sensationen im DFB-Pokal

Chronik

Januar: Das Jahr der SV Elversberg beginnt direkt mit einer guten Nachricht. Erfolgstrainer Horst Steffen verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2026.

Februar: Mit einer beeindruckenden Vorstellung gewinnt die SV Elversberg im Ludwigspark das Saar-Derby in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken mit 4:0. Beim FCS wird Salvo Pitino zum neuen Vize-Präsidenten gewählt.

März: Abseits des Platzes sorgt beim FCS die Diskussion um den möglichen Bau eines Sportcampus in der Galgendell in Alt-Saarbrücken für große Unruhe und Ermittlungen der Baubehörde gegen das Vorhaben des neuen FCS-Vize-Präsidenten Pitino. Letztlich verweigert die Stadt Saarbrücken die Baugenehmigung für das Projekt. Die SVE stellt derweil ihre Pläne zum Umbau des Stadions an der Kaiserlinde vor.

April: Während die SV Elversberg an der Tabellenspitze der 3. Liga steht und einem Aufstieg in Liga zwei immer näher kommt, steckt auch der 1. FC Saarbrücken mitten im Rennen um den Schritt in die 2. Bundesliga. Regionalligist FC Homburg entlässt Trainer Timo Wenzel.

Mai: Dem Aufsteiger SV Elversberg gelingt mit dem Meistertitel in der 3. Liga der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Saar-Rivale 1. FC Saarbrücken verpasst in einem dramatischen Finale am letzten Spieltag der Saison den Aufstieg in Liga zwei und wird am Ende bitterer Fünfter.

Juni: Die Elversberger machen das Double perfekt und gewinnen das Saarlandpokalfinale gegen Saarbrücken mit 3:2.

Die SVE-Frauen entscheiden das Titelrennen in der Regionalliga Südwest gegen den FCS für sich, verpassen aber den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Relegation gegen Borussia Mönchengladbach.

Juli: Die SV Elversberg holt bei ihrer Zweitliga-Premiere am 1. Spieltag ein 2:2 auswärts bei Hannover 96.

August: Der 1. FC Saarbrücken schlägt Zweitligist Karlsruhe im DFB-Pokal 2:1 und erreicht die zweite Runde. Den Homburgern gelingt durch einen sensationellen 3:0-Sieg gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 ebenfalls der Einzug in Runde zwei. Die SVE scheidet gegen Bundesligist FSV Mainz 05 mit 0:1 aus.

Die Hüttigweilerin Lena Lattwein scheidet mit der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in der Vorrunde aus.

September: Die Elversberger trumpfen in der 2. Bundesliga groß auf und schlagen den großen Hamburger SV an der Kaiserlinde nach großartiger Leistung mit 2:1.

Oktober: Der Regionalligist FC Homburg treibt weiter sein Unwesen im DFB-Pokal und erreicht nach einem 2:1 über Zweitligist Greuther Fürth das Achtelfinale.

Das Drittliga-Spiel des FCS gegen Dynamo Dresden wird zur Wasserschlacht und muss zur Halbzeit abgebrochen werden.

November: Der 1. FC Saarbrücken bezwingt in der 2. Runde des DFB-Pokals sensationell den Rekordmeister FC Bayern München mit 2:1. Den Siegtreffer erzielt Marcel Gaus in der 96. Spielminute.

Dezember: Mit Eintracht Frankfurt kegelt der 1. FC Saarbrücken im Achtelfinale den nächsten Bundesligisten mit 2:0 aus dem DFB-Pokal. Homburg scheidet gegen Zweitligist St. Pauli aus.