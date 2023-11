Handball-Drittligist verliert erneut Für den TV Homburg brechen harte Zeiten an – gelingt die Wende im Schicksalsspiel?

Die Handballer des TV Homburg finden einfach nicht raus aus dem Ergebnisloch. Am Samstag wurden sie nach dem Drittliga-Heimspiel gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden vom Anhang in der Robert-Bosch-Halle mit wohlwollendem Applaus bedacht. Die lediglich 186 Fans des Aufsteigers sahen es wie Jörg Ecker. „Kämpferisch kann man den Jungs nichts absprechen“, sagte der sportliche Leiter nach dem 29:32 (16:19) und der fünften Schlappe in Folge.