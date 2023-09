Beim FCS noch aussortiert Für Froese hat sich ein Traum erfüllt

Havelse stieg wieder ab, aber in Wiesbaden hatte man Froeses Potenzial erkannt. Auch im abgelaufenen Aufstiegs-Jahr der Hessen schaffte Froese elf Scorer-Punkte. „Jeder Trainer sieht in einem Spieler etwas anderes“, gibt es von Froese kein Nachtreten an vorhergehende Übungsleiter: „Ich habe mich entwickelt, gearbeitet, bin fitter geworden. Ich habe all das gelernt, was man im deutschen Fußball braucht.“