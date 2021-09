Volleyball : Für den SSC Freisen beginnt das Abenteuer 2. Liga

Freisens Trainerin Brigitte Schumacher bereitet ihre Spielerinnen auf die 2. Liga vor. Foto: Thiel Achim/Achim Thiel

Freisen Die Volleyballerinnen fiebern dem Saisonstart in Wiesbaden entgegen. Das große Derby gegen den TV Holz steigt bereits am 9. Oktober.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Die Generalprobe ist geglückt: Am vergangenen Sonntag gewannen die Volleyballerinnen des SSC Freisen in der heimischen Bruchwaldhalle gegen den Nord-Zweitligisten Fortuna Bonn in einem Benefizspiel mit 3:2. An diesem Sonntag wird es für den Aufsteiger dann erstmals in der 2. Liga Süd ernst. Um 16 Uhr sind die Nordsaarländerinnen beim VC Wiesbaden II zum ersten Zweitliga-Spiel ihrer Vereinsgeschichte zu Gast.

Rückblick: Der SSC Freisen war in der vergangenen Saison als Tabellenführer der 3. Liga Süd in die Corona-Zwangspause gegangen. Danach bewarb sich der Club, der in den zurückliegenden Jahren mit überwiegend einheimischen Spielerinnen von der Oberliga bis in die 3. Liga aufgestiegen war, um eine „Wildcard“ für einen frei gewordenen Platz in der 2. Liga.

Mitte Mai kam die freudige Nachricht von der Volleyball-Bundesliga, dass der Club diese „Wildcard“ erhält. Seitdem fiebert das Team um Trainerin Brigitte Schumacher, die auch Vorsitzende des Clubs ist, dem Saisonstart entgegen. „Wir haben eine intensive Vorbereitung hinter uns, in der wir sehr viel Athletik-Training gemacht haben. Ich würde behaupten, dass wir fitter sind als jemals zuvor“, berichtet die 55-Jährige: „Das ist wichtig, da wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen müssen, um zu bestehen.“

Das Saisonziel des SSC Freisen lautet Ligaverbleib. „Wenn wir den wirklich schaffen sollten, wäre das einfach fantastisch“, erklärt Schumacher. Für das „Abenteuer 2. Liga“ hat der SSC seinen Kader verstärkt. Mit Michelle Grandinetti vom künftigen Ligakonkurrenten TV Holz sowie Lena Zewe vom TV Lebach wurden gleich zwei Libera verpflichtet. Zudem hat sich der Club die Dienste von Außenangreiferin Linda Kiefhaber (ebenfalls TV Lebach) gesichert.

Zu den Heimspielen des SSC werden nach aktuellem Stand 250 Zuschauer zugelassen sein. Zum ersten Mal schlagen die Nordsaarländerinnen am 25. September um 18.30 Uhr gegen den MTV Stuttgart vor eigenem Anhang in der Bruchwaldhalle auf. Exakt 14 Tage später, am 9. Oktober, kommt es dort zum großen Derby gegen den TV Holz.

Die Prowin Volleys starten ihrerseits an diesem Sonntag um 16 Uhr bei der TG Bad Soden in die neue Runde. „Die haben uns letzte Saison zwei Mal geschlagen, von daher fahren wir nicht als Favorit dorthin. Trotzdem wollen wir gewinnen“, sagt der Holzer Trainer Frederik Scheller. Mut, dass sein Team in Hessen bestehen kann, macht dem Übungsleiter eine gute Vorbereitung und die Tatsache, dass nahezu alle Spielerinnen an Bord sind. Lediglich Nikala Majewski wird mit Knieproblemen noch eine Weile ausfallen. Die kanadische Außenangreiferin wurde neu vom griechischen Erstligisten Apollon Kalamatas verpflichtet. Sie soll Landsfrau Alex Donaghy ersetzen, die in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Bis auf Donaghy und Grandinetti gab es keine Abgänge.

Majewski war lange Zeit der einzige Holzer Neuzugang. Nach dem Rückzug des TV Lebach aus der 3. Liga Süd vor wenigen Tagen hat sich der Zweitligist aber noch die Dienste der langjährigen Lebacher Außenangreiferin Svenja Zapp gesichert. Als Ziel für die neue Saison gibt Scheller, der zu Beginn des Jahres nach der Trennung von Henner Brockmeier die sportliche Verantwortung übernommen hatte, einen einstelligen Tabellenplatz aus. „Wir waren letzte Runde Zehnter, diese Platzierung würden wir gerne verbessern“, sagt der 30-Jährige.