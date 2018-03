Fünf Schiedsrichter aus Deutschland hoffen auf WM

Gleich fünf Bundesliga-Schiedsrichter dürfen auf einen Einsatz bei der anstehenden WM-Endrunde in Russland hoffen. Das bestätigte der deutsche Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich der Sport Bild. Als Schiedsrichter wird aller Voraussicht nach wie schon 2014 Felix Brych dabei sein. Seine Linienrichter sind Mark Borsch und Stefan Lupp. Nachdem die Fußball-Regelhüter grünes Licht gegeben haben, wird der Videobeweis wohl auch bei der WM eingesetzt. Dann hätten Felix Zwayer und Bastian Dankert gute Chancen, als Video-Assistenten nominiert zu werden. Die beiden absolvieren bereits eine Schulung des Weltverbandes Fifa. Sie könnten in Russland anders als in der Bundesliga mit kalibrierten Abseitslinien arbeiten.