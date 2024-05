Doch kein Abstieg Freisens Volleyballerinnen dürfen in 2. Liga Pro bleiben

Große Freude bei den Volleyballerinnen des SSC Freisen: Trotz des sportlichen Abstiegs aus der 2. Liga Pro darf der Club auch kommende Saison in genau dieser Spielklasse ans Netz gehen. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) teilte mit, dass die 2. Liga Pro in der kommenden Runde 2024/2025 von 13 auf 15 Vereine aufgestockt wird. Die dadurch frei gewordenen Plätze gehen an die beiden Absteiger SSC Freisen und TSV Flacht, der ebenfalls sportlich abgestiegen war.