Vier Saar-Mannschaften dabei Das sind die Ziele der saarländischen Frauenfußball-Regionalligisten

Die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen beginnt für den 1. FC Riegelsberg mit einem echten Kracher: An diesem Sonntag (13 Uhr) spielt das Team von Trainerin Melanie Klein zuhause gegen Meister und Topfavorit 1. FSV Mainz 05. „Das ist natürlich der härteste Gegner, den du zum Start kriegen kannst“, sagt Klein, weiß aus eigener Erfahrung aber, dass es bei vielen personellen Veränderungen, wie es sie nun in Mainz gab, seine Zeit dauern kann, bis ein Rad ins andere greift.