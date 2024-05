Frauenfußball Saarlandpokalfinale zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken mit Spannung erwartet

Der 1. FC Saarbrücken und die SV Elversberg sind seit einigen Jahren das Maß der Dinge im hiesigen Frauenfußball. In einem Saarlandpokal-Finale standen sich die Regionalligisten bisher aber noch nicht gegenüber – weshalb das Endspiel an diesem Donnerstag um 14 Uhr in Riegelsberg umso mehr mit Spannung erwartet wird. Die Favoritenrolle am Vatertag gebührt aus Sicht von Titelverteidiger Elversberg dann dem FCS. „Das ergibt sich zum einen aus der Tabellensituation in der Liga und daraus, dass Saarbrücken im Vergleich mit uns viel erfahrener daherkommt“, sagt SVE-Trainer Kai Klankert.