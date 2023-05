Frauenfußball Derby entscheidet wohl über Titelfrage

Es ist ganz ähnlich wie bei den Männern: Sowohl die Fußballerinnen der SV Elversberg als auch die des 1. FC Saarbrücken träumen vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Beide belegen in der Regionalliga Südwest die ersten beiden Plätze. Elversberg ist Erster, sechs Punkte dahinter folgt der FCS, der ein Spiel weniger hat und sich mit einem Heimsieg an diesem Sonntag im direkten Duell (14 Uhr, Stadion Kieselhumes) alle Trümpfe im Aufstiegsrennen sichern kann. Bei einem Erfolg gegen die SVE hätte das Team von Trainer Taifour Diane in seinen vier restlichen Spielen alles selbst in der Hand.