Frauenbasketball : Saarlouis Royals siegen bei Meister Eisvögel Freiburg

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals, hier ein Symbolbild, schnappten sich in Freiburg den Sieg und kletterten in der Tabelle auf Platz drei. Foto: dpa/Soeren Stache

Freiburg Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben ihr Auswärtsspiel am Sonntag bei Meister Eisvögel Freiburg gewonnen. Die Mannschaft von Trainerin Isabel Fernández siegte im Breisgau vor allem dank einer starken Reboundleistung mit 67:54 (Halbzeit 28:27).

Die beiden ersten Viertel verliefen ausgeglichen und waren geprägt von vielen Fehlwürfen und wenig offensiver Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Die Royals gingen mit einem 28:27-Vorsprung in das dritte Viertel, legten dort sofort einen 9:0-Lauf hin und legten so den Grundstein für den Erfolg. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung der Saarlouiserinnen 17 Punkte. Danach hatten die Royals kein Problem, das Spiel sicher nach Hause zu bringen. In der Tabelle verbesserten sich die Saarlouiserinnen, die am kommenden Freitag um 19 Uhr Schlusslicht BC Marburg empfangen, auf Platz drei.