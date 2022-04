Frauenfußball : SVE-Frauen lassen Sieg im Kellerduell liegen

HENSTEDT-ULZBURG Frauen-Zweitligist spielt 0:0 beim SV Henstedt-Ulzburg.

Mit einem Rumpfaufgebot traten die Zweitliga-Fußballerinnen der SV Elversberg am Osterwochenende die Reise in den hohen Norden an. Gerade 13 Spielerinnen, davon zwei Torfrauen, standen SVE-Trainer Kai Klankert am Sonntag im Auftritt beim Ligavorletzten SV Henstedt-Ulzburg zur Verfügung. Angesichts der frappierenden Engpässe zeigte sein Team gut 30 Kilometer nördlich von Hamburg gerade in Halbzeit zwei eine ansprechende Leistung – am Ende machte sich nach dem torlosen Remis im Kellerduell aber doch etwas Enttäuschung breit.