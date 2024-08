Duell um den Titel wird wohl wieder ein Zweikampf Frauen-Bundesliga startet in die neue Saison – drei Saarländerinnen sind dabei

Der Anteil an saarländischen Spielerinnen in der Bundesliga ist unverändert geblieben. Während die Hüttigweilerin Lattwein mit dem VfL um Titel kämpfen will, geht es für ihre saarländischen Kolleginnen, die U20-Nationalspielerin Sara Ritter und Torhüterin Laura Dick, zunächst einmal darum, bei der TSG Hoffenheim so viele Einsatzminuten wie möglich zu erhalten. Die Homburgerin Ritter ist im Sommer vom norwegischen Erstligisten Brann Bergen in den Kraichgau gewechselt. Die Jägersfreuderin Dick spielt bereits seit der Jugend, seit 2018, für Hoffenheim. Auch Lattwein war nach ihrer Jugend 2017 zunächst zur TSG gekommen, ehe sie 2021 zum VfL Wolfsburg weiterzog.