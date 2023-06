Vor dem Slowenen Zak Erzen Franzose Grisel gewinnt zweite Trofeo-Etappe

An diesem Samstag startet das Fahrerfeld um 11 Uhr in Niederwürzbach, dem Wohnort des saarländischen Trofeo-Teilnehmers Máté Balázs, zur Halbetappe über 125 Kilometer mit Ziel in Aßweiler. Am Abend steht ab 18 Uhr ein zehn Kilometer langes Einzelzeitfahren auf dem Flugplatz Zweibrücken an.