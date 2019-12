Kindheitstraum wird wahr : Wadgasserin (16) startet mit Stars bei „Holiday on Ice“

Auf dem Eis ist Franziska Stierle in ihrem Element, leider nicht mehr in Dillingen. Foto: Norbert Schwarz

Wadgassen Den Stars der Show nicht nur zujubeln, sondern selbst einmal im Scheinwerferlicht stehen: Franziska Stierle wird das jetzt erleben.

Von Sebastian Zenner

Es ist ein großer Traum vieler Eiskunstläuferinnen: Nur einmal bei „Holiday on Ice“ dabei zu sein. Auf dem Eis, versteht sich. Für Franziska Stierle erfüllt sich dieser Traum im März 2020. Drei Minuten lang wird die 16-Jährige aus Wadgassen dann mit ihrer Kür im Mittelpunkt der erfolgreichsten Eis-Show der Welt stehen. Und das auch noch vor den Augen ihrer Familie und Freunde in der Saarlandhalle. „Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mir die Shows schon als Kind oft angeschaut“, sagt Franziska, deren Vater Axel ihre Bewerbung für „Holiday on Ice“ eingereicht hatte.

Franziska hat nicht nur großen Spaß am Eiskunstlaufen, sondern liebt es auch, ihr Können einem großen Publikum zu präsentieren. Dass sie diese große Aufmerksamkeit endlich mal wieder im Saarland genießen darf, freut sie zusätzlich. Denn ihr zweites Kinderzimmer, die Eissporthalle Dillingen, wurde im Januar 2017 dicht gemacht. „Das war gar nicht schön. Am Tag der Schließung hatten wir Training und wurden am Ende buchstäblich vom Eis geworfen, weil die Halle einsturzgefährdet war“, berichtet Franziska.

„Wir waren alle sehr traurig, wir hatten eine so gute Abteilung – und als die Halle von jetzt auf gleich geschlossen wurde, war das für uns schon ein harter Schlag und hat uns zu schaffen gemacht“, erinnert sich Franziskas langjährige Trainerin Ulrike Geber, die den Verein als Gründungsmitglied seit Jahrzehnten mitprägt. „Durch den Verlust der Eishalle sind 40 Jahre Eissport an der Saar in Vergessenheit geraten“, stellt Geber ernüchtert fest. Ihre Hoffnung, dass sich ein Investor für eine neue Eishalle in der Umgebung findet, existiert, aber wird nicht größer.

„Mein Verein, der EC Dillingen, hatte mich immer schon sehr stark unterstützt. Damals sind wir zum Beispiel immer auf unterschiedliche, etwas weiter entfernte Turniere gefahren, konnten an Trainingscamps teilnehmen und vieles mehr“, berichtet Franziska Stierle, die all das ebenso sehr vermisst wie ihre früheren Vereinskameradinnen. „Da waren einige richtig Gute dabei“, weiß sie.

Nach der Hallenschließung musste Franziska ein Jahr lang ohne echtes Training auf dem Eis auskommen. Der Verein bemühte sich zwar um Trainingszeiten in den nächstgelegenen Hallen in Zweibrücken und im französischen Amneville, doch der Aufwand war für alle Beteiligten einfach zu groß. Um ihren Sport überhaupt auf Wettkampfniveau fortführen und regelmäßig auf Eis trainieren zu können, meldete sich Stierle zusätzlich beim Verein Skate’n Fun Saarpfalz in Zweibrücken an.

Schon Franziskas Mutter Dorothea war leidenschaftliche Eiskunstläuferin und wurde – zusammen mit ihren Schwestern – ebenfalls von Ulrike Geber trainiert. Gleiches gilt für Franziskas jüngere Schwester Sophia (11). Auch Bruder Jonas (14) ist sportlich – als Fußball-Torwart. „Ich war schon früh in der Eishalle unterwegs und habe im Alter von vier Jahren mit dem Eislaufen angefangen“, erinnert sich „Franzi“ an die Zeit, in der das Hinfallen-Lernen an oberster Stelle stand.

2010, im Alter von sechs Jahren, nahm sie erstmals an einem Turnier teil. In der Folge entwickelte sie sich dank der Förderung durch den EC Dillingen in ihrer Altersklasse zum größten Talent des Landes. „Sie ist sehr fleißig und strebsam, hat sich stetig weiterentwickelt und weiß genau, was sie will“, attestiert Geber ihrem langjährigen Schützling, den sie zwar nicht mehr im Training betreut, aber Trainerin bleibt man ja irgendwie immer. Nur eben nicht auf dem eigenen Eis.

Die Eiskunstläuferin Franziska Stierle vom EC Dillingen, zu Hause in Wadgassen, freut sich auf ihren Auftritt bei „Holiday on Ice“ im März in Saarbrücken. Das Kleid wird strahlen – mit der Sportlerin um die Wette . . . Foto: Andreas Schlichter