Tischtennis : Franziska erreicht beim World Cup das Achtelfinale

Alles Augensache: Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken hat in China einen guten Start ins Turnier erwischt. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Weihai Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom Bundesligisten 1. FC Saarbücken hat sich als Sieger seiner Vorrunden-Gruppe souverän für das Achtelfinale des World Cups qualifiziert.

Im chinesischen Weihai gewann der Weltranglisten-16. am Freitag gegen Vereinskollege Darko Jorgic aus Slowenien in 4:0 Sätzen und danach gegen Quadri Aruna aus Nigeria in 4:1 Sätzen.