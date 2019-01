später lesen Basketball Bonga will einer der Besten der NBA werden Teilen

NBA-Profi Isaac Bonga setzt sich für seine Karriere große Ziele. „Ich bin wirklich dankbar für alles, was bis jetzt passiert ist, aber ich werde mich darauf sicher nicht ausruhen“, sagte der 19 Jahre alte Basketballer der Los Angeles Lakers in einem Interview: „Mein Ziel ist nicht, einfach nur in der NBA zu sein, sondern einer der besten Spieler in dieser Liga, in der kompletten Welt zu werden.“ Im vergangenen Sommer wagte Bonga den Sprung von den Frankfurt Skyliners in die USA und spielt dort an der Seite von Superstar LeBron James. sid