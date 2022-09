FCS empfängt Freiburg : Kackerts Auswärtsspiel in der Heimat

Torwarttrainer Frank Kackert ist auf Heimatbesuch im Saarland. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Der Torwarttrainer trifft mit dem SC Freiburg II an diesem Samstag in der 3. Liga auf seinen Ex-Verein 1. FC Saarbrücken.

„Es wird komisch sein, wenn ich am Freitag in die Heimat komme und trotzdem im Hotel schlafen werde“, sagt der Saarbrücker Frank Kackert, der seit diesem Sommer hauptamtlicher Torwarttrainer im Nachwuchsbereich des Bundesligisten SC Freiburg ist. Damit trägt der 48-Jährige auch die Verantwortung für die Keeper der U23 der Breisgauer, die an diesem Samstag (14 Uhr) im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga beim 1. FC Saarbrücken antreten muss.

„Ich saß im Dezember 2015 beim letzten Spiel im alten Ludwigspark auf der Trainerbank. Damals habe ich vom alten Park, den ich als Fan ja von Kindesbeinen an kannte, Abschied genommen und mich schon auf die Rückkehr in den neuen Park gefreut“, blickt der ehemalige Torwarttrainer des FCS zurück: „Dass es jetzt so lange gedauert hat und dass auch bei mir persönlich so viel passiert ist, hätte wohl keiner gedacht.“

Als Aktiver hat Kackert in der Oberliga für den FCS zwischen den Pfosten gestanden. „2008 habe ich bei den FCS-Frauen in der 2. Liga als Torwarttrainer angefangen. Mit Romina Holz im Tor, Dzsenifer Marozsan und Nadine Kessler sind wir in die Bundesliga aufgestiegen. Das war eine tolle Truppe. Damals war Heinz Böhmann Torwarttrainer bei den Herren. Der Umfang war höchstens zwei, drei Einheiten pro Woche. Heinz hat mich damals mit ins Boot genommen“, erzählt Kackert: „Mittlerweile hat sich das Training gewandelt, denn auch das Torwartspiel hat sich entwickelt. Der Torwart ist ein Zehnkämpfer im Fußball. Er muss Bälle halten, den Raum verteidigen, Aufbauspieler sein, Kommandos geben und vieles mehr.“

Der Torwarttrainer ist im heutigen Fußball ein täglich gebrauchter Spezialtrainer wie der Athletiktrainer auch. Beim FCS war Kackert fast zehn Jahre lang nebenberuflich tätig, machte täglich Nachtschichten auf der Müllverbrennungsanlage, um tagsüber auf dem Platz stehen zu können. Auch am Konzept für das Saarbrücker Nachwuchsleistungszentrum hat Kackert im Bereich der Torwartausbildung maßgeblich mitgewirkt. „Ich habe früh angefangen, bei anderen Vereinen zu hospitieren, wollte mich selbst weiterentwickeln und mir die Arbeitsweisen und Methoden andernorts anschauen“, erzählt der Saarländer: „2018 kam dann ein Anruf von Uwe Kamps, den ich bei Borussia Mönchengladbach kennenlernen durfte. Er hat mir die Stelle als Torwarttrainer im Übergang von U23 und Profis angeboten. Ein Prozent aller Fußballer kann sein Hobby hauptberuflich ausüben, bei den Trainern sind es noch weniger. Ich bin dankbar für dieses Privileg, weil ich ja auch die andere Seite kenne.“

Bei den Fohlen bekam Kackert auch die Möglichkeit, die Fifa-Torwarttrainer-A-Lizenz zu erwerben – Grundlage für die Arbeit in der Bundesliga und gleichzusetzen mit dem Fußball-Lehrer. Der Saarbrücker arbeitete bei der Borussia auch mit den Spitzenschlussleuten Yann Sommer und Tobias Sippel. „Es ist eine Herausforderung, solchen Klassespielern täglich ein adäquates Training anzubieten, denn solche Sportler zeichnet aus, dass sie sich jeden Tag weiterentwickeln wollen“, sagt Kackert und schlägt eine Brücke zu seiner aktuellen Arbeit im Freiburger NLZ: „Schalkes Jugendtrainer Norbert Elgert hat einmal gesagt, die Jungs müssen hungrig bleiben im Paradies. Wer zu früh satt ist, wird den Sprung nach oben nicht schaffen. So arbeitet man in Freiburg. Wir versuchen, die Jungs mit Bescheidenheit und Demut fußballerisch und menschlich weiterzuentwickeln.“

Der Kontakt in den Breisgau kam im Grunde über den FCS zustande. „Michael Müller und Timo Ochs waren meine ersten Profitorhüter beim FCS. Als klar war, dass Michi in Freiburg im Sommer zu den Profis aufrückt, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, seine Position zu übernehmen“, sagt Kackert. Gladbach wollte ihn halten, doch Kackert entschied sich für den nächsten Schritt und hat ihn bislang nicht bereut. „Früher lag die Arbeit zu 80 Prozent auf dem Platz, heute findet die Hälfte im Büro statt. Vorbereitung, Nachbereitung, Videoschnitt oder Dokumentation gehören mittlerweile dazu“, sagt Kackert: „Auch viele Gespräche im Trainerteam. Da kommt regelmäßig auch Cheftrainer Christian Streich dazu. Ihm ist wichtig, dass die Philosophie des Vereins von oben bis unten gelebt und umgesetzt wird.“