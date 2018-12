Fortuna Düsseldorf, wochenlang Letzter in der Fußball-Bundesliga, ist auf einem Nicht-Abstiegsplatz plötzlich voll auf Kurs. „Jetzt darf sich jeder freuen, jetzt darf jeder feiern. Aber: Mit 18 Punkten hat man noch nichts erreicht“, mahnte Funkel. Oliver Fink profitierte bei seinem Siegtor von einem schlimmen Patzer von 96-Torwart Pierre Esser.

96-Trainer-Kollege André Breitenreiter milderte am Sonntag seine Drohung, den Profis den Weihnachtsurlaub komplett zu streichen, spürbar ab. Die haben jetzt zwar sechs Tage weniger Urlaub, an den Feiertagen aber frei und müssen erst am 28. Dezember wieder zum Training erscheinen. „Das Ziel, dass sich die Mannschaft wieder als Einheit präsentiert, haben wir erreicht“, sagte Breitenreiter. Auch er werde auf Urlaub verzichten. Das Team sei zuvor keine Einheit gewesen, das habe man über viele Wochen in der Kabine und in Gesprächen mit dem Mannschaftsrat mitbekommen.