Auftakt der neuen Formel-1-Academy Saar-Rennfahrerin Carrie Schreiner holt im Qualifying Rang sechs

Wie die Formel-1-Academy mitteilte, hat die Britin Abbi Pulling vom Team Rodin Carlin am Freitag, 28. April, mit ihren beiden Siegen im Qualifying im österreichischen Spielberg Renn-Geschichte geschrieben. Sie siegte bei strömendem Regen in 1:42.963 Minuten vor der Spanierin Marta Garcia von Team PREMA Racing, die in beiden Sessions Platz 2 belegte.