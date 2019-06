American Football : Hurricanes reisen zum Titelverteidiger

Saarbrücken Auf die American Footballer der Saarland Hurricanes wartet an diesem Sonntag um 15 Uhr der wohl größte Prüfstein in der bisherigen Saison in der Südstaffel der 2. German Football League (GFL). Die Mannschaft um Quarterback Alexander Haupert muss auswärts bei den Ravensburg Razorbacks antreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red