Football : Wölfe bekommen Fell über die Ohren gezogen

St. Wendel Im eigenen Revier: South West Wolves verlieren Saarderby gegen die Hurricanes II mit 19:35. Am Samstag kommt Neuwied.

Lautes Geheule vor der Partie, aber anschließend über eine lange Strecke im eigenen Territorium zahnlos. Völlig verdient unterlagen die Footballer der South West Wolves am Samstag vor rund 1000 Zuschauern im Oberliga-Derby den Saarland Hurricanes II mit 19:35.

Rückblick. 2004 verloren die einstigen St. Wendel Griffins gegen die Reserve des Zweitligisten im letzten Derby in der Kreisstadt mit 6:48. Schon damals waren der aktuelle Wolves-Cheftrainer Bill Roberts und Henrik Keuth, der die Defensivreihe betreut, sowie Roman „Tackleberry“ Becker (bei den Canes Mädchen für alles) mit von der Partie. „Das Derby wird eine Standortbestimmung für den weiteren Verlauf der Saison“, lautete Tackleberrys Einschätzung vor dem Kick-off. Beide Teams hatten bislang je einen Sieg gelandet.

Für den Liga-Neuling South West Wolves sollte die Auseinandersetzung mit dem Saar-Rivalen der sportliche Höhepunkt in der noch jungen Vereinshistorie werden. Doch mit Spielbeginn wurden die Wölfe im eigenen Revier von den Gästen stark zurückgedrängt. Die Canes waren einfach sicherer in ihren Aktionen, und Etienne Kleer schaffte per Touchdown die 6:0-Führung. Jubel auf der Gegengerade bei den 150 Gästefans, Katerstimmung auf der Haupttribüne beim Anhang der Wolves.