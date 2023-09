Erfolg gegen Schwäbisch Hall Unicorns Saarland Hurricanes beenden reguläre Saison mit einem Paukenschlag – in den Playoffs warten die Dresden Monarchs

7600 Zuschauer waren am Samstag zum Spiel der Saarland Hurricanes gegen die Schwäbisch Hall Unicorns gekommen – Rekord. Die meisten werden wohl wiederkommen, erlebten sie doch eine „unfassbare Achterbahnfahrt mit allem, was American Football so begeisternd macht“, wie Canes-Cheftrainer Jakob Lawrence es hinterher formulierte.