Badminton-EM Finals der Badminton-EM ohne deutsche Beteiligung

Mit deutlich mehr Gegenwehr als erwartet sah sich die dreimalige Weltmeisterin Carolina Marín in ihrem Viertelfinale konfrontiert. Die Titelverteidigerin aus Spanien hatte mit der Französin Léonice Huet vor allem im ersten Satz ordentlich zu tun, gewann am Ende aber dann doch souverän mit 21:18, 21:15. Ebenfalls im Halbfinale und damit Maríns mögliche Endspielgegnerin: die Schottin Kirsty Gilmour. Die Vize-Europameisterin von 2022 bekommt es in ihrem Halbfinale an diesem Samstag etwas überraschend mit der Türkin Neslihan Arin zu tun. Gilmour wird in Saarbrücken übrigens von Ingo Kindervater betreut. Der Ex-Nationalspieler, der lange Jahre am Olympiastützpunkt in Saarbrücken lebte und trainierte, ist Cheftrainer der schottischen Nationalmannschaft.