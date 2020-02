Ehrenamtsgala : Magath kommt zu spät zum FCS-Training

Saarbrücken Felix Magath war Stargast der Ehrenamtsgala des Saarländischen Fußball-Verbandes. Der frühere Meistertrainer plauderte aus dem Nähkästchen. Er erzählte, dass er den Trainingsauftakt mit dem 1. FC Saarbrücken verpasste, weil er den WM-Titel feierte.

1974 wechselte Magath als Spieler zum 1. FC Saarbrücken, schaffte mit dem Verein den Aufstieg in die Bundesliga. Sein Wechsel war kurios. „Es war lange Zeit nicht klar, ob der FCS den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Das gelang damals ja nur, da Alsenborn wegen finanziellen Problemen nicht aufsteigen konnte. Für mich war damals eigentlich klar, dass der FCS es nicht schafft – und damit war auch der Wechsel vom Tisch. Also bin ich mit meinen Freunden damals den WM-Titel der Nationalmannschaft feiern gegangen. Am Tag danach bekam ich einen Anruf aus Saarbrücken, warum ich nicht beim Trainingsauftakt war. Ich kam einen Tag zu spät und musste sofort zum Waldlauf“, erzählte Magath. Ob er deshalb als Trainer seine Spieler immer wieder laufen ließ und sich einen Namen als „Quälix“ machte?