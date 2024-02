Was das FCS-Maskottchen und Patrick Herrmann gemeinsam haben Warten und Bangen zwischen „Lui“ und Patrick Herrmann

So wie „Lui“ und Herrmann fanden in der Mixed Zone durchweg alle Beteiligten die Absage nachvollziehbar. Auch Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof, der 1974 im WM-Halbfinale bei der Wasserschlacht gegen Polen in Frankfurt (1:0) noch spielen musste, sah das so. „Das war eine ganz umsichtige Entscheidung des Schiedsrichters. Der Wille von Saarbrücken war riesengroß, den Platz spielbar zu machen. Aber es hat nicht gefruchtet. Die Verletzungsgefahr war dann einfach zu groß“, meinte die Vereins-Ikone der Mönchengladbacher.