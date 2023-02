Wirbel beim 1. FC Saarbrücken : Zimmer verteidigt Berufung von Vizepräsident Pitino

Saarbrücken Nach der umstrittenen Berufung von Salvo Pitino zum neuen Vizepräsidenten hat der Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken seine Entscheidung verteidigt. In einer Mitteilung des Vereins erklärte Aufsichtsrats-Chef Aron Zimmer: „Im Vorfeld der Wahl aufkommende Spekulationen haben wir auf ihre Substanz abgeprüft und uns intensiv mit dem Kandidaten für den Vizepräsidenten ausgetauscht.

Bei diesen Gesprächen wurde uns von Salvo Pitino glaubhaft versichert, dass etwaige Vorbelastungen parteipolitischer Art, die unserem Anspruch als Verein der demokratischen Vielfalt und strikten Anti-Rassismus-Kultur widersprächen, nicht vorliegen und auch in Zukunft keine Rolle spielen werden.“

Hintergrund der Kritik bei Teilen der Fans und im Umfeld ist zum einen, dass Pitino wegen Inverkehrbringens von Falschgeld Ende 2011 eine Haftstrafe absitzen musste. Zum anderen, weil er seit Wochen massiv für einen neuen Proficampus für den FCS wirbt, der auf dem Gelände der Soccerstarhalle am Saarbrücker Franzenbrunnen entstehen soll. Die Soccerhalle wird von der Maxi Sports GmbH betrieben, deren Geschäftsführerin Pitinos Schwester, die AfD-Politikerin Alexandra Pitino, ist. Die Saarbrücker Jusos sprechen von einem Skandal. Ein Verein, der sich in seiner Satzung gegen Rassismus ausspreche, dürfe sich nicht in Abhängigkeit von der AfD begeben. Dem SR erklärte Aufsichtsrats-Chef Zimmer, er persönlich würde einem Mietvertrag mit einer AfD-Politikerin nicht zustimmen. FCS-Sprecher Peter Müller betonte aber, der Verein stehe dem Projekt offen gegenüber.