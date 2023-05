Wieder auf freiem Fuß Wirbel um ehemaligen FCS-Trainer Lukas Kwasniok

Palma/Saarbrücken · Der Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok, der von 2020 bis 2021 auch Trainer beim 1. FC Saarbrücken gewesen ist, wurde am Mittwoch in Palma festgenommen. Nun ist er wieder auf freiem Fuß. Was bisher darüber bekannt ist.

25.05.2023, 20:36 Uhr

Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok wurde kurzzeitig in Palma festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Von Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa