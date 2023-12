FCS trifft auf Jahn Regensburg Wiedersehen mit Ballas und Bulic im Spitzenspiel

„Saarbrücken ist eine Macht in der Liga. Sie stehen stabil und lauern auf ihre Chance. Für uns wird es ein Härtetest“, sagt Jahn-Trainer Joe Enochs. Denn: Der FCS hat in den letzten sieben Pflichtspielen keinen Treffer hinnehmen müssen. „Ich glaube nicht, dass es auf ein 0:0 hinausläuft. Notfalls muss ein Standard her“, sagt Ziehl zum Treffen der Beton-Defensiven: „Es ist eine Phase, in der wir gut drauf sind und gute Leistungen bringen. Von daher kann es ein richtig gutes Fußballspiel werden.“