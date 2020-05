Kostenpflichtiger Inhalt: So lief der Außerordentliche DFB-Bundestag : Der DFB macht den Weg für den FCS frei

Der Aufstieg des 1. FC Saarbrücken in die 3. Liga scheint nur noch Formsache. Perfekt ist er aber noch nicht. Das hielt rund 100 FCS-Fans nicht davon ab, am Montagabend mit einem Autokorso zu feiern. Start war am Ludwigspark. Foto: Heiko Lehmann

Frankfurt/Saarbrücken Bundestag erlaubt Regionalligen, einen Aufsteiger zu ernennen und schmettert Vorschlag des Saarländischen Fußball-Verbandes ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier und dpa

Das war deutlich. Mit 240 Ja-Stimmen bei nur sechs Enthaltungen und ohne Gegenstimme hat der außerordentliche virtuelle Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag den Antrag des Spielausschusses befürwortet, nach dem die jeweiligen Regionalligen mit Beendigung der aktuellen Runde eigenständig einen Aufsteiger für die 3. Liga ermitteln. Der Dachverband wird diesen dann anerkennen.

Damit scheint der Weg frei für den 1. FC Saarbrücken. Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest war dies auch zur Hälfte der Saison und vor der Winterpause. Auch die sogenannte Quotientenregelung spricht für die Blau-Schwarzen. „Jetzt müssen die Gesellschafter der Regionalliga Südwest – das sind die drei Landesverbände – abschließend entscheiden“, sagt Rafael Kowollik, Sprecher der Vereine und Geschäftsführer des FC Homburg: „Dabei werden sie das Votum der Vereine sicher berücksichtigen. Die haben sich für einen Abbruch ohne Absteiger und den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken ausgesprochen.“ Laut der Regionalliga Südwest GbR soll die entscheidende Sitzung wohl an diesem Dienstag ab 17 Uhr stattfinden. Auch Adrian Zöhler, Vizepräsident des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV), rechnet heute mit einer Entscheidung pro FCS.

„Wir sehnen die Entscheidung natürlich herbei“, sagt FCS-Sportdirektor Marcus Mann und bleibt bekannt vorsichtig: „Mit dem Bundestag hat sich für uns erst mal nur eines geändert: Es ist klar, dass es in der nächsten Saison nur eine eingleisige 3. Liga geben wird.“ Auch auf seiner Facebook-Seite blieb der FCS defensiv und schrieb von „NOCH keiner Partystimmung“. Dazu bat der Verein seine Fans vorsorglich, weiterhin an die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie zu denken. Trotzdem versammelten sich am Montagabend rund 100 Fans am Ludwigspark zu einem Autokorso durch die Stadt, an diesem Dienstag soll ein weiterer folgen.

Der Antrag des SFV zur Einführung einer zweigleisigen 3. Liga wurde mit 92,4 Prozent der Stimmen geradezu abgeschmettert. „Das Ergebnis spricht Bände“, sagt Mann über den Vorstoß, der auf einem von der SV Elversberg erarbeiteteten Konzeptpapier fußte. Gerade einmal 18 Ja-Stimmen bekam der Antrag, 220 Delegierte entschieden sich bei 15 Enthaltungen dagegen.

In Sachen Fortführung der 3. Liga blieb die große Revolution trotz des heftigen Widerstandes einiger Vereine aus – nach der Bundesliga und 2. Bundesliga rollt der Ball ab Samstag auch wieder in der dritthöchsten Spielklasse. „Ich hoffe, dass alle dieses demokratische Votum akzeptieren“, rief DFB-Präsident Fritz Keller am Ende der dreistündigen Sitzung den Delegierten der Landes- und Regionalverbände zu und mahnte: „Ich appelliere an alle: Keine Tricks mehr und keine Verweigerungshaltung. Jetzt gilt es fair zu spielen, um den Fußball in diesem Land zu retten.“

Zuvor waren die Gegner einer Saison-Fortsetzung zurechtgestutzt worden – erst verbal und dann dank einer klaren Stimmenmehrheit. Der Antrag aus Sachsen und Sachsen-Anhalt auf den Abbruch der aktuellen Spielzeit kam danach gar nicht mehr zur Abstimmung. Zudem beschloss der Bundestag die Gründung einer Task Force. Diese soll sich mit der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der 3. Liga befassen.

Mit der großen Mehrheit von 220 von 250 abgegebenen Stimmen votierten die Delegierten für eine Fortsetzung der 3. Liga. Somit steht fest, dass die Saison wie geplant am 30. Mai fortgesetzt wird und die verbleibenden elf Spieltage bis zum 4. Juli in englischen Wochen durchgezogen werden. DFB-Vizepräsident Rainer Koch sagte aber: „Ich befürchte, dass die Anwälte der Unterlegenen sich umgehend auf den Weg zu den Gerichten machen werden.“

Schon kurz vor dem Bundestag kam Anwaltspost vom Halleschen FC. Man habe „die bestehende Wettbewerbsverzerrung beim DFB angezeigt und diesen aufgefordert, gleiche Bedingungen für alle mit mindestens 14 Tagen Mannschaftstraining zu schaffen. Wir erwarten hierzu eine Antwort und werden dann in unseren Gremien weitere Schritte beraten“, so HFC-Präsident Jens Rauschenbach.

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius kündigte eine Prüfung durch die zuständigen Gremien an, ließ aber keinen Zweifel daran, dass am Samstag gespielt werden muss: „Wenn ein Team nicht antritt, wird das Spiel für die gegnerische Mannschaft gewertet.“ Einen Tag zuvor startet die Frauen-Bundesliga, die von den Delegierten einstimmig grünes Licht bekam. Beschlossen wurde auch der Abbruch der 2. Frauen-Bundesliga, der SV Meppen und Werder Bremen steigen in die Bundesliga auf. Der sportlich auf einem Abstiegsplatz stehende 1. FC Saarbrücken bleibt in der 2. Liga, die mit fünf Aufsteigern aufgestockt wird.