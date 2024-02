Viel Ärger bei Fans des FCS und von Borussia Mönchengladbach Warum die Spielabsage erst Minuten vor dem geplanten Anpfiff verkündet wurde

Es war 20.38 Uhr, also sieben Minuten vor dem geplanten Anstoß, als das große Warten in den Katakomben des Ludwigsparkstadions ein Ende hatte. Die Mannschaften kamen ungewöhnlich früh aus den Kabinen – um sich von den Fans zu verabschieden. Dabei hatte es vorher auch Anlass zu Optimismus gegeben. „Der Schiedsrichter sieht eigentlich ganz gut gelaunt aus“, meinte ein Pressevertreter auf der Haupttribüne. Und in der Mixed Zone, wo etliche Journalisten warteten, war deutlich zu hören, wie Stadionsprecher Christoph Tautz die Mannschaftsausftellungen verkündete – als würde die Partie gleich regulär starten. Bis er dann die Absage durchsagen musste.