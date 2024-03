3. Liga VfB Lübeck gegen 1. FC Saarbrücken – Liveticker, Livestream, TV

Das Spiel des VfB Lübeck gegen den 1. FC Saarbrücken wird vom Streamingportal MagentaSport übertragen. Es ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Highlights von ausgewählten Partien der 3. Liga sind samstags ab 17.30 Uhr in der „Sportschau“ in der ARD zu sehen. Die Highlights aus den Samstagsspielen des 1. FC Saarbrücken zeigt zudem der SR in der „Sportarena am Samstag“ ab 17.30 Uhr.