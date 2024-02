3. Liga „Verlieren verboten“ – FCS braucht gegen SV Waldhof dringend Punkte

Die Arbeiten an der Spielfläche im Saarbrücker Ludwigsparkstadion gehen voran. Müssen sie auch, denn am 25. Februar soll der Rasen spielbereit sein, beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) dürfte eine weitere Spielabsage schlecht ankommen. „Der DFB steht mit dem 1. FC Saarbrücken und der Stadt in Austausch – auch bezüglich des nächsten Heimspiels gegen Arminia Bielefeld“, teilte Jochen Breideband von der Direktion Kommunikation des DFB auf Anfrage der SZ ebenso knapp wie vielsagend mit und erklärte, dass der FCS – wie die meisten anderen Drittligisten auch – bei der Lizenzierung keine Ausweichspielstätte angeben musste: „Nur Drittligisten, deren Stadion nicht vollumfänglich die Kriterien des Zulassungsverfahrens erfüllt, wie etwa während Einschränkungen durch längerfristige und absehbare Umbaumaßnahmen, sind im Zulassungsverfahren zur Meldung eines Ausweichstadions verpflichtet. Es liegt kein Verstoß gegen die Zulassungsbedingungen vor.“