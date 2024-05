3. Liga Torhüter Tim Paterok bleibt beim 1. FC Saarbrücken

Der 31-jährige Ostwestfale war 2022 vom VfR Aalen nach Saarbrücken gekommen und hat seither 14 Spiele in der 3. Liga und vier Spiele im Saarlandpokal absolviert. „Wir wollten ein Stück weit Kontinuität im Torwart-Team gewährleisten und haben mit Tim Paterok einen sehr zuverlässigen in unseren Reihen, der seine Qualität schon häufig unter Beweis gestellt hat. Er ist immer hochmotiviert und extrem zuverlässig, stellt sich darüber hinaus loyal in den Dienst der Mannschaft. Deshalb lag die Weiterverpflichtung im beiderseitigen Interesse“, sagt Sportdirektor Jürgen Luginger.