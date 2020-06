Wichtige Personalie beim Aufsteiger : Torgarant Sebastian Jacob verlängert bis 2023

Update Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat Sebastian Jacob drei weitere Jahre bis 2023 an den Verein gebunden.

Das teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstagnachmittag, 25. Juni, mit. Der 26-Jährige Stürmer hat seit seiner Rückkehr vor zweieinhalb Jahren in 57 Pflichtspielen für die Blau-Schwarzen 42 Tore selbst erzielt und elf weitere vorbereitet.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Sebastian weiter an den 1. FC Saarbrücken binden konnten, denn durch seine sehr guten Leistungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Umso mehr ist seine Entscheidung für die Blau-Schwarzen ein klares Statement zum Verein und auch eine Botschaft an das Umfeld, dass wir uns nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen wollen“, sagt Sportdirektor Marcus Mann.