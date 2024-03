Pokalderby gegen den 1. FC Kaiserslautern Tobias Jänicke: „Für mich ist der 1. FC Saarbrücken diesmal sogar Favorit“

Er nippt noch einmal an seinem Kakao, dann setzt Tobias Jänicke das ihm so eigene, spitzbübische Grinsen auf. „Es ist eines dieser Tore, die man in seinem Leben nicht vergessen wird. Es war das 1:1. Unsere Fans waren total aus dem Häuschen. Auf der anderen Seite herrschte Totenstille. Das war ein unglaubliches Gefühl, Gänsehautstimmung. Ein Moment, den mir niemand nehmen kann und ein echter Höhepunkt meiner Laufbahn“, erinnert sich der Mittelfeldspieler an den 17. April 2022.