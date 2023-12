1. FC Saarbrücken ist Titelverteidiger FCS-Tischtennis komplettiert Final Four in der Champions League

Einen Vorgeschmack auf das Final Four erhält der FCS direkt nach Weihnachten. Borussia Düsseldorf bestreitet unter dem Motto „Hamburg tischt auf 2.0“ wieder ein Heimspiel in der Hansestadt – und zwar das Topspiel in der Bundesliga gegen den FCS am Mittwoch, 27. Dezember. Erster Aufschlag ist um 19 Uhr in der Sporthalle Hamburg.